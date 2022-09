Empresa de Roberto Carlos enfrenta ‘dor de cabeça’ com poste de energia da Enel em Goiânia

Em meio a venda para a Equatorial Energia e o encerramento das atividades em Goiás, a Companhia Enel acabou se envolvendo em mais um impasse, mas dessa vez, com a Emoções Incorporadora, empresa que pertence ao cantor Roberto Carlos.

O conflito – que já dura há mais de um ano – teve início com a construção de um empreendimento de alto padrão, localizado no Horizonte Flamboyant, na Avenida H, no Jardim Goiás, em Goiânia.

Conforme os investidores, o pedido para a retirada do poste foi pago há mais de um ano, mas, até o momento, nada foi feito pela Enel. O prazo máximo para a realização do serviço, conforme a própria concessionária de energia, seria de 280 dias – findando esse período em abril deste ano.

O gerente técnica da GPL Incorporadora – parceiro da Emoções na empreitada, Daniel Franco diz que a Enel chegou a agendar por cinco vezes a retirada do poste, mas não compareceu nenhuma vez. A estrutura está localizada em frente a garagem dos futuros moradores – que pretendem entrar no imóvel no próximo mês.

“São 152 famílias que devem se mudar para lá até o fim do ano. Temos compromissos acordados quanto a prazo de entrega, que pode ser prejudicado pela falta do serviço prestado pela concessionária”, diz.

Ao Portal 6, a Enel alegou que o serviço será feito nesta quarta-feira (28) por meio de uma equipe especializada em retiradas de postes.

De acordo com a empresa, o processo está sendo apurado e, em breve, a companhia entrará em contato com o cliente para esclarecer os trâmites.

Leia a nota na íntegra:

A Enel Distribuição Goiás esclarece que, a remoção do poste está programada para amanhã (28). A companhia destaca que uma equipe de Linha Viva – especializada em atuar com a rede energizada, para que os clientes não sejam impactados – concluirá o serviço ainda amanhã. A empresa reforça que está apurando o processo do cliente mencionado e que entrará em contato para esclarecer todos os trâmites.