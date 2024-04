Ícones do futebol, Romário e Alex Dias participam de jogo solidário em Abadiânia para ajudar crianças

Evento já tem data para acontecer e a entrada depende apenas da entrega de 2kg de alimentos não perecíveis

Samuel Leão - 17 de abril de 2024

Partida beneficente entre amigos do Romário e amigos do Alex Dias ocorre em Abadiânia. (Foto: Divulgação)

Um momento de descontração e memória dos tempos de auge dos atletas, com o intuito de angariar alimentos para a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e para famílias carentes, foi organizado pelos jogadores Romário e Alex Dias. O evento irá ocorrer em Abadiânia.

No próximo sábado (20), dois times, compostos por amigos de ambos os craques, irão protagonizar uma partida no Estádio Valdelino Bruno de Lima. O jogo começa às 16h e terá como “ingresso” 2kg de alimentos não perecíveis.

A troca dos itens pela entrada pode ser feita tanto na Secretaria Municipal de Assistência Social de Abadiânia, no horário de expediente, ou diretamente no local do evento. Ainda haverá outros jogadores compondo ambos os times.

Diego Lugano, Alcindo, Maycon, Wagner, Fábio Braz, Joilson, Felipe Adão e outros estão entre os participantes confirmados. O jogo ocorrerá normalmente, dividido em dois tempos de 45 minutos.

A partida foi idealizada pelo “baixinho dos 1 mil gols”, que já foi campeão mundial e atualmente é senador da República, Romário, contando com o apoio da equipe do empresário e ex-seleção brasileira, Alex Dias.

Alcançando a 8ª edição, os jogos solidários organizados pelo carioca já se tornaram figura carimbada no calendário de eventos esportivos de Goiás, garantindo o apoio a instituições beneficentes.

Portanto, moradores de Abadiânia e região, visto que a cidade faz uma importante ligação entre Goiânia e Brasília, podem se preparar para acompanhar o espetáculo, acompanhados de fãs dos atletas vindos de outros municípios para curtir a partida.