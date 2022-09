Exposição tecnológica com obras de Van Gogh chega a Goiânia; veja como assistir

Os interessados em conhecer um pouco mais do mundo da arte poderão participar, a partir desta quinta-feira (29), da exposição imersiva sobre as obras de Van Gogh – um dos pintores mais conhecidos mundialmente.

O evento ficará disponível até o dia 10 de outubro no Passeio das Águas Shopping, em Goiânia. Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Lightland, com preços que variam de R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira).

As visitações acontecem de quinta-feira a segunda-feira, com vários horários disponíveis, mas que podem sofrer alterações.

A exposição pretende proporcionar um momento marcante aos visitantes, mostrando, por meio de projeções 360º, algumas das principais obras do artistas como “A Noite Estrelada”, “Lírios ” e “Os Girassóis”.

Além dessas também serão exibidos o “Quarto em Arles”, autorretratos e várias outras pinturas que marcaram o mundo da arte.