Conheça o goiano que atualizou as definições de pedido de casamento: “fiquei encantada”

Não existem limites para a criatividade no momento de pedir a pessoa amada em casamento. Em Goiânia, um contador atualizou as definições deste instante.

Ilber Rocha, de 31 anos, namora a estudante de psicologia Jéssika Camilla, de 28, há três anos. Durante o período juntos, ele escreveu 11 cartas que, quando lidas em conjunto, formavam a frase “você quer casar comigo?”, em inglês.

Ao G1, o goiano contou que teve a ideia logo no início do namoro, pois ele já tinha a intenção de casar. Sabendo do gosto da namorada pela leitura, ele uniu o útil ao agradável para chegar ao grande dia.

“Quando começamos a namorar, ela falou que gostava de ler e, naquela época, eu já sabia que queria casar. Pensei em fazer algo diferente que narrasse a nossa história. Comecei a escrever cartas e sublinhar as letras. Foram 11 cartas que formaram ‘você quer casar comigo?’, em inglês”.

O pedido foi realizado no dia 23 de maio de 2021, na na capela do Santuário Sagrada Família, em Goiânia. No entanto, a história só veio a público recentemente, devido a proximidade do casamento, em 12 de outubro.

“Foi incrível, fiquei chocada. O pedido foi muito bem montado, ele chamou minha família e, no final de tudo, descobri que ele pensou desde o início do namoro. Fiquei encantada, tudo que ele faz é único”, contou Jéssika.

Segundo a noiva, os conteúdos das cartas enviadas por Ilber eram dos mais variados, passando por planos para o futuro, além de poemas e brincadeiras. Para cada um destes momentos, o rapaz preparava uma playlist especial.

“Pra mim, representou um cuidado e uma forma de expressar o meu amor. Ela sempre gostou de ler romances, inclusive já virou noites e noites lendo. A ideia de escrever as cartas, e narrar o nosso romance, foi uma forma que encontrei de fazê-la feliz e mostrar um pouco de quem eu era e qual tipo de marido eu seria para sempre”, disse Ilber.