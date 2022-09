Grande parte das donas de casa brasileiras não fazem ideia de que possuem o direito de solicitar a aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Diversas destas mulheres ainda tiveram que deixar um emprego estável para que pudessem ficar 24 horas do dia por conta dos filhos e do lar.

Não somente as donas de casa possuem direito à aposentadoria do INSS, os homens que exercem a mesma função também estão aptos.

Por isso, confira como solicitar a modalidade.

Donas de casa podem solicitar aposentadoria no INSS; veja o passo a passo

Tanto as mulheres, como os homens que dedicam suas vidas inteiramente aos cuidados domésticos possuem o direito de se aposentarem pelo INSS.

Todavia, para se alcançar essa aposentadoria, o brasileiro precisa antes e tornar um contribuinte facultativo, ou seja, contribuir para o Instituto com o objetivo de garantir os benefícios junto à Previdência, mesmo não exercendo nenhuma atividade remunerada.

Para garantir o direito, assim que as mulheres alcançarem a idade mínima de mulheres 61 anos e 15 anos de contribuição, além de para os homens, 65 anos e 20 junto ao INSS, o interessado deve correr atrás dos próprios direitos.

Dessa forma, logo que chegar o momento correto, é importante agendar uma perícia médica pelo instituto o mais rápido possível, podendo fazê-la por meio da central de atendimento 135, pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS.

No dia em que a perícia marcada for realizada, o interessado terá que estar com os comprovantes de pagamento das Guia da Previdência Social (GPS) e os documentos pessoais em mãos.

Como virar um contribuinte facultativo?

Para se tornar um contribuinte facultativo, a dona de casa deve antes entrar em contato com o Instituto Nacional do Seguro Social pela central de atendimento 135, ou também por meio do site do Ministério do Trabalho e Previdência

Assim que optar pela contribuição, o interessado deverá preencher a Guia da Previdência Social (GPS), que pode ser adquirida online ou até mesmo em qualquer papelaria próxima.

Se a opção desejada for a de recolhimento mensal, deve-se adicionar o código 1929 na guia. Por outro lado, se o recolhimento for trimestral, o código adicionado deve ser o 1937.

O pagamento da GPS precisa ser realizado no 15º dia útil de cada mês, podendo ser feito em agências bancárias ou Casas Lotéricas.

Com o salário mínimo atual de R$ 1.212, a contribuição ao INSS deve ser de R$ 133 mensais. No caso dos inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o valor pago por mês é R$ 60.

Vale salientar que os contribuintes que ficam mais de seis meses sem pagar a Guia da Previdência Social, acabam tendo o INSS cortado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!