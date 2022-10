Eduardo Costa faz revelação íntima que deixa a internet em choque: “não creio”

O cantor Eduardo Costa fez algumas revelações bombásticas na última terça-feira (27), durante uma entrevista ao canal do Youtube ‘Conceito Sertanejo’, onde precisou responder 50 perguntas rapidamente.

Durante o quadro ‘Na cama com Eduardo Costa’, onde o entrevistador e artista estavam em um quarto, o músico explicou que perdeu a virgindade aos 17 anos, com uma idosa de 70.

Segundo o relato do sertanejo, ele deu o primeiro beijo e conheceu, intimamente, uma mulher no mesmo dia. Hoje, ele enxerga toda a história com muito humor.

Aos 43 anos, Eduardo ainda confessou ter se deitado com mais de mil mulheres durante essa trajetória. No entanto, nega ter vivenciado relações com homens.

“O meu problema não é nem que me c*ma, é a barbada na nuca”, brincou o artista, que é bem conhecido pelo humor ímpar.

A entrevista focou em outros assuntos também, principalmente a carreira do artista, e o cantor esclareceu várias especulações.

Na internet, inúmeros internautas reagiram às revelações do famoso. “Não creio”, “meu Deus, ele não tem papas na língua” e “esse homem é uma piada” foram alguns dos comentários.