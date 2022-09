Loja criada por jovem em Anápolis vira mega sucesso entre estudantes e profissionais de saúde

Para trabalhar com mais confiança e disposição, é fundamental estar confortável, principalmente com as roupas escolhidas para o expediente. E esse desafio fica ainda mais complexo para os profissionais que precisam de vestimentas específicas para cuidarem de outras pessoas.

E foi pensando nesse público que foi inaugurada, em fevereiro de 2016, em Anápolis, a loja Jalecos Mania, uma empresa que foi criada para oferecer beleza e conforto.

Contando com uma trajetória de sucesso, a Jalecos Mania foi idealizada pela jovem Letícia Rezende, atualmente formada em Odontologia, que não conseguia encontrar boas opções de jalecos femininos para realizar atendimentos na clínica da faculdade.

Ela então decidiu colocar vida nos próprios modelos e todos os colegas de classe gostaram. Por isso, decidiu vender as peças tanto entre os estudantes quanto pela internet.

“Hoje, a marca consegue levar estilo e design único para os profissionais, fornecendo várias possibilidades de cores, modelos e tamanhos, além da possibilidade da criação de uma identidade singular”, explicou Letícia.

“Tudo é pensado com criatividade, tecnologia e qualidade. Oferecemos produtos que agradam os públicos feminino e masculino e nossas coleções contam com aviamentos personalizados e detalhados, botoes, zíperes especiais, diferentes mangas e modelagem moderna e acinturada”, acrescentou.

Com o sucesso da marca e o aumento da demanda, Letícia convidou o marido, Diógenes, para fazer parte da empresa. Juntos, alcançaram ainda mais sucesso e ampliaram a estrutura através da criação de um e-commerce.

Por conta disso, além dos estudantes e profissionais, que podem escolher logos e até marcas de cursos nas personalizações, a empresa também fornece projetos personalizados para turmas de formaturas e uniformes completos para clínicas e hospitais.

“Atualmente, oferecemos jalecos, pijamas cirúrgicos, toucas cirurgias, turbantes, aromatizantes, blazer, T-shirts e outros acessórios”, revelou Diógenes.

Conforme o empresário, também são disponibilizadas várias formas de pagamento e opções de parcelamento em até 6 vezes sem juros nos cartões de crédito.

A loja fica na Rua Argentina, Qd 29 lote 10b bairro boa vista. Porém, ela está passando por um upgrade e, em breve, haverá o lançamento de uma nova filial.

Para saber mais sobre a empresa e os produtos ofertados, basta acessar o Instagram @jalecos.mania ou o site https://www.jalecosmania.com.br