Em algumas situações, o brasileiro gosta de gastar um pouco de inglês para expressar o que está sentindo no momento, utilizando a tática até mesmo de formar frases misturando as línguas.

O grande problema é que em muitos casos, mesmo possuindo o costume de falar e adorar a frase, a pessoa não sabe qual o real significado.

Por diversas vezes, essas frases em inglês que caem na boca dos brasileiros são inspiradas por músicas, produções cinematográficas ou artistas.

Pensando nisso, confira a lista das coisas que adoramos falar, mesmo que nem sempre saibamos qual o significado por trás.

6 frases em inglês que os brasileiros adoram falar e nem todos sabem do significado

1. Never say never

Só quem viveu os anos de ouro do Justin Bieber, lá em 2020, sabe o quanto a frase “never say never” marcou toda uma geração.

Por mais que muitos Beliebers tenha adotado a expressão para o dia a dia, muitos brasileiros que também aderiram à moda da época não sabem qual a tradução.

Para quem ainda não sabe e ficou curioso para entender, a frase “never say never” pode ser livremente traduzida como “nunca diga nunca”.

2. Let It Be

A frase “let it be” estourou no Brasil juntamente com o décimo terceiro e último álbum de estúdio dos Beatles, lançado ainda em 1970.

A expressão se tornou tão famosa entre os brasileiros e segue com sua fama até os dias atuais, que foi eternizada na pele de muitos por meio de tatuagens.

Em tradução livre, a frase que muitos desconhecem pode ser entendida como “deixe estar”.

3. We are the champions

Também devido à uma música, a frase “we are the champions” se tornou sucesso entre os brasileiros que querem cantar vitória, mesmo que alguns não entendam a tradução.

A canção foi eternizada pela banda britânica Queen, em 1977, na voz do saudoso Freddie Mercury.

Mesmo após tantos anos, a versão estrangeira de “nós somos os campeões” continua sendo adorada.

4. Never give up

Uma outra frase em inglês que os brasileiros adoram falar é “never give up”.

Por mais que diversas músicas tenha sido batizadas assim, a fama da sentença não foi assim tão inspirada em algo específico.

Em tradução livre, a frase significa possui o profundo significado de “nunca desista”.

5. Believe in your dreams

De repente, a frase “believe in your dreams” invadiu o Brasil e passou a fazer parte do cotidiano dos brasileiros.

Isso porque ao se popularizar no país, ela passou a ser estampada em diversos cadernos escolares, principalmente da Capricho, quadros decorativos e até mesmo roupas.

Mas afinal, qual o significado? A famosa frase pode ser traduzida como “acredite nos seus sonhos”.

6. No pain, no gain

Por fim, mas não por isso menos importante, “no pain, no gain” passou a ser incansavelmente repetida no Brasil, principalmente pelos atletas.

Ao se popularizar, a expressão passou a figurar diversos artigos esportivos e se tornou até mesmo inspiração para tatuagens.

Traduzindo, a frase pode ser entendida como “sem dor, sem ganho”, motivo pelo qual inspira tanto os brasileiros que praticam exercícios físicos.

