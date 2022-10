Beneficiários de auxílio do Governo Federal em Anápolis crescem 30% em um ano

Em apenas um ano, o número de anapolinos que dependem de algum dos programas sociais do Governo Federal teve um aumento de quase 30%.

Segundo dados da Prefeitura de Anápolis, em setembro de 2021, 9.031 famílias recebiam o Bolsa Família, que foi reformulado em 2022 para se chamar Auxílio Brasil.

Já no mesmo mês deste ano, o número de beneficiários passou para 11.722, representando um aumento exato de 29,79%.

Todavia, a Prefeitura explica que a mudança do antigo Bolsa Família para o atual Auxílio Brasil pode causar algumas distorções.

“Houve uma mudança do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. No meio disso, houve uma interrupção do pagamento do Bolsa Família, porque se tornou auxílio emergencial e, depois ,o Auxílio Brasil, que conta com critérios diferentes”, explicou.