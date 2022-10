Companhia aérea Azul anuncia novos voos diretos saindo de Goiânia

Uma ótima notícia para os viajantes de plantão é que a Azul Viagens decidiu comemorar o aniversário de nove anos em Goiânia de um jeito especial para os goianos, com sete novos voos saindo diretamente da capital.

A partir de agora, os turistas poderão desfrutar de voos diretos para Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Natal, Salvador, Porto Seguro e Recife.

E não para por aí, a companhia aérea também anunciou novas 26 rotas saindo de nove distintos aeroportos de Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Pernambuco.

Regulares e sazonais, os voos servirão como um suporte para auxiliar no atendimento da alta demanda de viajantes no verão.

A partir do dia 10 de novembro, as viagens diretas, saindo de Goiânia com destino a Florianópolis, terão início. Elas funcionarão semanalmente saindo da capital nas segundas, sextas e sábados às 03h10, com previsão de chegada no Aeroporto Hercílio Luz, às 05h10.

Já para o sentido oposto, os voos irão deixar Florianópolis nas quintas, sextas e domingos às 23h55, chegando cerca de 01h55 no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

As viagens serão realizadas pelas aeronaves Embraer 195 E-1, contando com uma capacidade para até 118 passageiros.