Em Aparecida, motorista não para em ponto e passageiro atira no ônibus

Um passageiro do transporte coletivo em Aparecida de Goiânia decidiu atirar na janela de um dos ônibus depois que o motorista não parou para que ele descesse.

O caso aconteceu na noite de quinta-feira (29), na linha 501, que circula entre o Terminal Garavelo e o Goiânia Park Sul.

O RedeMob, consórcio das empresas que operam o transporte na Grande Goiânia, confirmou a informação, que foi publicada primeiro pelo jornal O Popular.

O consórcio informou que o caso já foi denunciado à Polícia Militar e é investigado.

Não há informações sobre uma eventual prisão do atirador. Também não houve registro de feridos, embora o ônibus estivesse cheio no momento do disparo.