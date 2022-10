Lista com compra de votos faz assessor de Luzimar Silva ser levado para Polícia Federal

A suspeita de compra de votos na região Sul de Anápolis fez um assessor do vereador, e candidato a deputado estadual, Luzimar Silva (PMN) ser levado para a sede da Polícia Federal de Anápolis na noite deste sábado (1º).

A condução de Hokisley Perpétuo, de 44 anos, foi feita após a Força Tática Municipal passar pelo comitê do político, que fica no Parque Calixtópolis, e vê-lo fechando o portão bruscamente ao notar a viatura.

Instado a aparecer na calçada, o assessor foi indagado do porquê de tanto medo. Ele tentou desconversar, mas o nervosismo fez a equipe pedir para entrar no prédio e flagrar ao para lá de suspeito.

Vários papéis com listas de votos, contendo nomes e número de título de eleitor, foram encontrados, além de farto material de campanha do candidato.

A esposa de Luzimar Silva e um cabo eleitoral também estavam no comitê.

Por causa da forte suspeita de compra de votos, a delegada da Polícia Federal, Aline Carvalho, foi acionada pela Força Tática Municipal.

Conforme apurado pela reportagem do Portal 6, ela ouviu por videoconferência a esposa do candidato e outro assessor. Porém, Hokisley, assim como os papéis encontrados no comitê, foram levados para a sede da Polícia Federal, no bairro Jundiaí.

A expectativa é que o assessor seja liberado após a oitiva e que o inquérito seja instaurado para investigar a situação.

Vale lembrar que compra de votos é crime, que em caso de condenação pode levar o condenado a uma pensa de até 04 anos de prisão mais multa.