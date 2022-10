Mãe que confessou ter matado as duas filhas vai ser internada em clínica psiquiátrica

Após ter tentado tirar a própria vida no presídio para qual havia sido levada, a mãe que confessou ter matado as duas filhas, de 10 e 06 anos, no município de Edéia, na região Sul de Goiás, precisou ser provisoriamente internada no Hospital Psiquiátrico Wassily Chuc, em Goiânia.

Na decisão tomada nesta sexta-feira (30), o juiz responsável pelo caso, Hermes Pereira Vidigal, salientou que o relatório médico de Izadora Alves de Faria apontou que ela possui uma doença mental grave.

A suspeita está internada no Wassily Chuc. A Secretaria Estadual de Saúde tem 72 horas para liberar uma vaga em qualquer unidade psiquiátrica, desde que seja compatível com as necessidades da paciente.

No processo, a diretoria do presídio de Israelândia em que Izadora ficou presa, afirmou que o complexo não possui “estrutura física e humana para custodiar pessoas presas com o quadro de saúde/transtornos mentais”.

Logo ao chegar na cadeia, a mulher teria começado a apresentar um comportamento inadequado e alterado, apresentando confusão mental e atentando contra a própria vida dentro da cela.

Relembre o caso

Na última terça-feira (27), a pequena Maria Alice Alves de Souza Barbosa, de 6 anos, e a irmã, Lavínia Souza Barbosa, de 10 , foram encontradas pelo pai já sem vida na casa em que residiam, no município de Edéia.

Com o intuito de matar as próprias filhas, Izadora Alves de Faria, de 30 anos, as envenenou, tentou eletrocutá-las e ao perceber que os planos não dariam certo, afogou as garotinhas em uma caixa d’água e em seguida, desferiu um golpe com arma branca no tórax de ambas.

Logo após cometer o crime, a genitora fugiu e se escondeu em uma gruta próximo de onde morava, local onde foi localizada pela polícia e presa no mesmo dia.