Aos 21 anos, jovem é criticada pelo emprego que conseguiu e o motivo choca

Uma jovem explicou como é lidar com o preconceito por conta da profissão, com direito a comentários sexistas de homens e o caso tem dado o que falar.

Teneisha Musumeci, de 21 anos, mora na Austrália e contou no TikTok como é a vida de uma mulher bonita trabalhando como eletricista.

Segundo a moça, ela começou com o serviço após perceber que não sabia qual curso estudar e, para ganhar um dinheiro, preferiu dar início com o ramo de eletricista, inclusive, para provar que não é ‘somente para homens’.

A australiana relata nos vídeos da plataforma os desafios e frustrações que já enfrentou. “Uma vez eu estava no trabalho e esse senhor começou a tirar fotos minhas”, relembrou.

Em outra situação, o cliente a perseguiu por horas e isso deixou ela muito assustada. Comentários como ‘bonita demais para o serviço’ são bastante recorrentes, de acordo com Teneisha.

“Eu realmente não entendo os comentários, é tão estúpido, mas felizmente eu vi um aumento no número de mulheres neste ramo nos últimos anos”, pontuou.

Apesar do caos com os machistas, a jovem se autointitula “determinada” e “feliz com o trabalho”, principalmente após viralizar no TikTok, recebendo apoio de milhares de pessoas.

Veja