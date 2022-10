Eleitor que quebrou urna em Goiânia levou pedaço de madeira escondido em guarda-chuva

O eleitor que quebrou a urna eletrônica no Colégio Master, no Jardim Vila Boa, em Goiânia, levou o pedaço de madeira utilizado no ato de vandalismo escondido em um guarda-chuva.

Segundo o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), Wilson Júnior, ele também pode ter passado por um surto.

“Aparentemente é uma pessoa com algum tipo de transtorno psiquiátrico, que estava fora da normalidade dele. Ele usou um pedaço de madeira que escondeu dentro de um guarda-chuva”, disse em coletiva na tarde deste domingo (02).

A Polícia Militar (PM) conteve o homem e o levou à Polícia Federal. De acordo com o TRE-GO, a urna foi substituída sem prejuízo a qualquer voto. “Não houve prejuízo e a eleição continuou com total normalidade na seção”, garantiu.

Ao todo, até às 15h deste domingo, 36 urnas precisaram ser substituídas em Goiás. Foram 80 ocorrências nos equipamentos, sendo 31 somente em Goiânia.