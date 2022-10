Temendo Sol quente à tarde, moradores de Anápolis lotam os colégios pela manhã

O tempo agradável na manhã deste domingo (02), com as temperaturas girando entre 19ºC e 25ºC, os moradores de Anápolis lotaram os colégios eleitorais pela manhã.

Foi o caso da autonoma Maria de Souza, de 44 anos, que votou no Instituto Federal de Goiás (IFG), no Reny Cury, antes das 12h. “Sai lá do Calixtópolis, vim caminhando. Adiantar logo, né?”, disse à reportagem do Portal 6.

No Colégio Estadual Plinio Jaime, no Recanto do Sol, as filas estavam virando à esquina. O mecânico Paulo José, de 50 anos, foi um dos primeiros chegar.

“Em toda eleição gosto estar aqui cedinho. Hoje fez frio, mas acredito que seja normal nesta época assim. Pelo menos em outubro, no primeiro turno”, comentou.

Previsão

Segundo o Climatempo, a máxima deve chegar a 30ºC no período da tarde. Existe a possibilidade de pancadas no início e final da noite.