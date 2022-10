Wilder Morais vai anunciar a ampliação do Brasil Park Shopping, adianta vereador

Recém-eleito Senador por Goiás, Wilder Morais (PL) vai anunciar a ampliação do Brasil Park Shopping, na Avenida Brasil Norte, em Anápolis.

Wilder é um dos donos do centro comercial. Quem adiantou a novidade foi o vereador Hélio Araújo (PL), durante sessão nesta segunda-feira (03), na Câmara Municipal.

“Poucos sabem que o Brasil Park Shopping é de propriedade do Senador. Vai ser feita a ampliação do Brasil Park Shopping, ele já vai marcar a reunião com o prefeito para fazer a liberação de toda a ampliação”, disse.

Hélio Araújo foi eleito para o Senado na chapa de Wilder Morais, como segundo suplente. Izaura Cardoso é a primeira suplente.

A vaga ocupada por Wilder, em Brasília, será a deixada pelo Senador Luiz do Carmo (PSC), que não concorreu a reeleição neste pleito.