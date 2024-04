Após desviar dinheiro de posto e ser demitida, funcionária processa empresa e é condenada a pagar bolada

Ao Portal 6, advogado contou detalhes do caso, que aconteceu em Anápolis e teve reviravoltas bastante curiosas

Davi Galvão - 07 de abril de 2024

Imagem ilustrativa de abastecimento em posto de gasolina. (Foto: Reprodução)

Em um caso com reviravoltas bastante curiosas, uma gerente de um posto de gasolina em Anápolis foi desligada por justa causa, após ser pega desviando valores do estabelecimento, em um montante de mais de R$ 200 mil.

Acontece que a mulher não gostou nada da situação e decidiu processar a empresa, mas a situação acabou não terminando bem para ela.

Em entrevista ao Portal 6, o advogado Jorge Henrique Elias, responsável pela defesa do posto de combustíveis, forneceu mais detalhes sobre o episódio.

Ele contou que, como a gerente possuia as senhas do estabelecimento, podia alterar as entradas que eram feitas em dinheiro para como se tivessem sido realizadas por cartões de crédito, em bandeiras pouco usuais, embolsando assim o dinheiro para si.

Ela manteve a prática por cerca de dois anos, até a fraude ser notada pela empresa, que demitiu a funcionária por justa causa.

Acontece que, insatisfeita, a ex-empregada processou o estabelecimento, pedindo a reversão da justa causa, reparo em razão do dano moral sofrido e outras compensações similares, que resultariam em um montante de aproximadamente R$ 90 mil.

Já na Justiça, foi realizada uma nova perícia, que constatou as fraudes.

” Aí o juiz chamou, antes da sentença e falou que iria ser um resultado bem complicado para uma das duas partes, então seria melhor caso houvesse uma conversa. Aí a gente propôs que ela pagasse ao menos uma parte do que ela desviou.”, contou Jorge.

Diante da situação e sem alternativas, a ex-funcionária entrou em um acordo com a empresa, antes da sentença ser promulgada.

Ao final das negociações, foi estabelecido que ela teria de ressarcir os ex-patrões no valor de 71 salários mínimos, cerca de R$ 100 mil.