Milhares de brasileiros compareceram nas urnas neste último domingo (02) para lutarem pela democracia. Mas, o que muitos não sabem é que o simples fato de estarem exercendo os seus direitos pode ter um ponto positivo para os aposentados e pensionistas.

Nestas eleições, os brasileiros puderam contribuir para o futuro do Brasil ao votarem para presidente, senador, governador, deputado federal e estadual.

Dentre os milhares de eleitores que não deixaram esse momento passar em branco, os aposentados e pensionistas ainda saíram beneficiados dessa grande festa da democracia.

A boa notícia para aposentados e pensionistas que não deixaram de votar neste ano

A ótima notícia para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que comparecem as urnas nestas eleições, é que o voto servirá como prova de vida para continuar recebendo o benefício.

A nova modalidade foi divulgada em fevereiro deste ano no Diário Oficial da União (DOU), por meio da Portaria PRES/INSS 1.408/22.

Logo que o beneficiário registra o voto, o procedimento para a prova de vida é automaticamente realizado através do cruzamento das informações existentes nas bases de dados públicas, federais, estaduais e municipais.

No entanto, vale destacar que este método não funciona no caso dos servidores públicos federais inativos e pensionistas da União.

Para os brasileiros que pertencem a estes grupos, a prova de vida permanece sendo realizada apenas pelo aplicativo “gov.br”, disponível para dispositivos Android e iOS, ou presencialmente em alguma agência bancária onde o pagamento será feito.

Outras formas para garantir a prova de vida

Para aqueles que não comparecem às urnas nestas eleições, existem ainda diversos outros métodos para comprovar que se está vivo e assim permanecer recebendo a aposentadoria do INSS.

A prova pode ser realizada por meio do acesso ao aplicativo “Meu INSS” ou outros aplicativos que contam com certificação e controle de acesso, através da realização de empréstimo consignado com biometria, pelo atendimento presencial em agências do instituto.

Além disso, os beneficiários também podem realizar o procedimento a partir de uma perícia médica, vacinação, pelo cadastro ou recadastro em órgãos de trânsito ou segurança, atualização do CadÚnico, emissão ou renovação de documentos, pagamento de benefício com biometria, imposto de renda ou em agências bancárias.

