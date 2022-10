Companhia de balé russa chega a Goiânia para apresentar no gelo “O Lago dos Cisnes”

De volta a Goiás, a companhia russa Ballet Estatal de São Petersburgo no Gelo chega a Goiânia no dia 12 de outubro com o espetáculo “O Lago dos Cisnes”.

Além de reproduzir uma das peças mais marcantes do repertório mundial, o grupo põem em prática as técnicas de patinação artística no gelo, aliadas às danças clássicas.

A apresentação acontecerá no Teatro Rio Vermelho, localizado na Rua 4, no Setor Central, a partir das 20h.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser obtidos na Livraria Leitura do Goiânia Shopping ou na Sanduicheria Komiketo da Avenida T4.

Há também a possibilidade de adquirir os bilhetes de forma online no site Mais Ingressos. Os valores são de R$ 90 (meia ou ingresso solidário) e R$ 160 (inteira).

Ao todo, 20 bailarinos serão escalados para apresentar o trabalho e reinterpretar todo o repertório do balé clássico que envolve a obra.