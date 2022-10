Gisele Bündchen e Tom Brady contratam advogados para divórcio, diz site

O casal Tom Brady, 45, e Gisele Bündchen, 42, teriam contratado advogados para dar entrada no processo de divórcio. Os dois enfrentam uma crise conjugal desde o início de setembro e já estariam vivendo separadamente há mais de um mês.

“Acho que não haverá retorno agora. Ambos têm advogados e estão analisando o que uma divisão acarretará, quem fica com o quê e quais serão as finanças”, disse uma fonte próxima ao casal, em conversa com o site norte-americano Page Six.

De acordo com o texto, por estarem muito envolvidos na vida de seus filhos, eles compartilhariam a guarda conjunta em qualquer separação. Bündchen compartilha Vivian, 9, e Benjamin, 12, com Brady, que também é pai de John “Jack” Edward, 15, fruto do relacionamento com Bridget Moynahan.

O casal provavelmente pedirá o divórcio na Flórida, nos Estados Unidos, local onde moram. O patrimônio de propriedades estimado dos dois juntos é de cerca de US$ 26 milhões, o que equivale à aproximadamente R$ 134 milhões, na cotação atual.

Segundo foi divulgado pelo site Celebrity Net Worth, o casal possui um patrimônio de mais de US$ 650 milhões, o equivalente a R$ 3,4 bilhões. A fortuna de cada um é a seguinte: Tom Brady acumula US$ 250 milhões (R$ 1,3 bilhão) e Gisele, ainda segundo o site, US$ 400 milhões (R$ 2,1 bilhões).