Léo Dias revela o que o Gusttavo Lima pediu para comer nos EUA

O cantor sertanejo Gusttavo Lima desembarcou em Boston, no estado de Massachusetts (EUA), e já iniciou impressionando com o primeiro cardápio escolhido.

De acordo com o jornalista Léo Dias, do Metrópoles, o Embaixador não abriu mão da culinária nativa e optou por uma churrascaria brasileira da capital, a Alma Gaúcha, juntamente das 35 pessoas integrantes da produção dos eventos.

Lá, as escolhas feitas pelo artista foram diversificadas. Entre elas esteve arroz branco, carne moída, batata rústica com mandioca, macarrão à bolonhesa, filé acebolado, frango grelhado e salada.

Houve ainda uma mesa recheada com sushi e frutas, à pedido do sertanejo. Já no camarim, Gusttavo quis também uma decoração com rosas vermelhas, além de uma boa mesa de pebolim, para se distrair com os amigos.

Nas redes sociais, os fãs se sentiram representados pelo número 1 do sertanejo brasileiro e fizeram diversos comentários. “Sai do Brasil, mas o Brasil não sai dele”, disse um internauta.

“O bom e velho macarrão à bolonhesa não pode faltar”, brincou outra usuária.