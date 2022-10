Hipertensão arterial: saiba mais sobre esta doença que pode resultar em diversas complicações

A hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, ocorre quando a pressão arterial se mantém maior ou igual a 140 por 90 mmHg, no entanto, hoje já é considerado pré-hipertensão a pressão arterial maior que 130 por 85 mmHg. Para níveis normais e ótimos a pressão arterial deve estar abaixo de 120 por 80.

Sabe-se que hoje o não tratamento da hipertensão pode resultar em diversas complicações que podem prejudicar órgãos como coração, cérebro, olhos e rins e vasos sanguíneos.

A hipertensão é multifatorial e na maioria das vezes hereditária. Os principais fatores prejudiciais que contribuem para a elevação da pressão arterial são: tabagismo, bebidas alcoólicas, estresse, consumo elevado de sal, altos níveis de colesterol, sedentarismo, e algumas comorbidades como obesidade e diabetes.

O tratamento pode ser medicamentoso ou não. No tratamento não medicamentoso, deve ser incentivado hábitos de saúde que consistem na prática de atividade física (mínimo 150 minutos por semana) e alimentação equilibrada com redução de bebidas açucaradas e carne vermelha e com aumento no consumo de frutas, hortaliças, laticínios com baixo teor de gordura e cereais integrais. O consumo de sódio deve ser restrito a 2 g/dia e por isso é importante a redução de alimentos ultraprocessados.

No tratamento medicamentoso, são utilizados medicamentos que em conjunto com todas as orientações para a adoção de estilo de vida mais saudável, ajudam no controle da hipertensão. É importante levar em consideração que apenas o especialista pode determinar o melhor método para tratar a doença, individualmente, para cada paciente, portanto procure um cardiologista.

Rizek Hajjar Gomides é médico, formado pela Uniceplac – Brasília. Especialista em Clínica Médica pelo Hospital IGESP – SP. Especialista em Cardiologia pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – InCor. Fellow em CardioOncologia pelo Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e InCor.

Tem consultório próprio em São Paulo e escreve nas quartas-feiras no Portal 6. Siga-o no Instagram.