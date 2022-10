Jamais faça isso na panela de pressão porque ela pode explodir

Pode não ser o seu caso, mas muitas pessoas costumam colocar a caixinha de leite condensado na panela de pressão para transformá-la em doce leite.

Bom, até o momento essa atividade parece inofensiva, não é mesmo? Mas é aí que você se engana!

Essa preparação pode não só colocar em risco a saúde de quem está preparando o doce, mas também quem o consome. Veja a seguir!

Por que não pode colocar a caixa do leite condensado na panela de pressão?

Primeiramente, a embalagem cartonada quando colocada sob pressão corre-se o grande risco de desintegrar-se e ocasionar uma explosão.

Segundo a Gazeta do Povo, a pressão interna com o leite condensado aquecido pode fazer com que a caixinha se desintegre, já que ela não é rígida.

Além disso, o site informa que se tratando das latinhas, não há esse risco, já que o material consegue suportar a pressão interna.

Bom, mas os problemas não ficam só aí!

Riscos à saúde

Outro risco ao colocar a caixinha de leite condensado sob pressão é que, além da desintegração da caixa, há o problema da contaminação química do alimento,

O alumínio, por exemplo, presente na embalagem pode chegar ao nosso organismo, sendo um veículo de contaminação.

Claro, em termos de toxidez, é preciso uma quantidade grande, mas ao longo da rotina temos contato com o alumínio em outras fontes, como a própria panela.

É um processo de contaminação a longo prazo.

Ademais, o leite condensado, ao entrar em contato com o ar, pode ser um prato cheio para micro-organismo, podendo causar intoxicação alimentar.

Assim, se a caixa abre, dentro da água, expõe o conteúdo interno na água, que pode estar contaminada ou ao ar, que pode trazer bactérias e fungos.

Por isso, fique de olho e lembre-se: a melhor saída é fazer o doce de leite de forma tradicional ou comprar um caseiro.

