Motorista de aplicativo recebe chamado e fica sem acreditar em quem era a passageira

O que era para ser uma simples viagem, acabou se tornando um passeio divertido e cheio de fofura

Magno Oliver - 11 de julho de 2024

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @01bermaluco)

Os serviços de transporte de passageiros por aplicativo, como a Uber, o Indrive e a 99 POP, se tornaram modalidades de locomoção mais utilizadas hoje em dia.

No entanto, trabalhar nesse mundo é saber que existem algumas particularidades sobre os bastidores em ser motorista de aplicativo que muita gente não tem noção de como funciona.

Com a grande quantidade de passageiros que circulam o tempo todo, muitas são as histórias curiosas, engraçadas, inusitadas e até mesmo surpreendentes que acontecem com esses trabalhadores.

E um caso entre um motorista de aplicativo e um passageiro muito fofo e querido chamou atenção por um ponto inusitado e viralizou nas redes sociais.

O perfil no Instagram do @01bermaluco publicou o pedido de uma passageira no chat solicitando para que ele levasse sua cachorra no carro.

Ela conta que uma pessoa entregaria a doguinha para ele e dali ele seguiria com a pet até o destino final. “Ela já está acostumada, vai de boa na janela”, diz ela na mensagem.

Na postagem, o seguinte diálogo:

Passageira – “Oi, uma pessoa vai te entregar o cachorro e eu pego ela aqui no destino. Ela já está acostumada, vai de boa na janela.”

Motorista – “Estou a caminho”

Passageira – “Me confirma por favor”

Motorista – “Só vai eu e o Pet? kkkkkk”

Passageira – “Sim kkkk mas ela está acostumada, ela adora andar de carro e eu pego ela aqui”

Motorista – “kkkkkkkkkkkkk risadas”

Passageira – “É meio urgente, me ajuda nessa”

Motorista – “Ainda bem que foi o 01uber maluco que pegou essa corrida”

Passageira – “Nada, eu sempre faço isso kkkk ela já está acostumada. Os ubers sempre aceitam a corrida”

Por fim, na legenda, ela fez a seguinte observação: “Eiiita! Modo Uber Maluco Ativado para finalizar a semana kkkk”

Assim, confira o vídeo completo da história:

