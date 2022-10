Prazo final para se inscrever no concurso público do IFG com salários de R$ 9,5 mil

O prazo para se inscrever no concurso público do Instituto Federal de Goiás (IFG) termina nesta quinta-feira (06). No certame serão ofertadas 76 vagas para técnicos administrativos e professores.

Os interessados em participar da seleção podem realizar o cadastro através do site do Insituto Verbena. No dia 06, última data, a ação estará disponível apenas até às 17h.

A taxa de participação que deverá ser paga pelos candidatos é de R$ 120 para se inscrever no concurso para técnicos administrativos de nível médio ou técnico, R$ 140 para TAE de nível superior e R$ 150 para professores.

Do número total de vagas, 28 serão para professores e os salários podem chegar a R$ 9.585,67, conforme a titulação.

Para técnicos administrativos em educação (TAE) de nível médio ou técnico, também serão 28 oportunidades, com remuneração de R$ 2.446,96.

As últimas 20 vagas são para técnicos administrativos em educação de nível superior, cujo salário é de R$ 4.180,66.

O edital do certame prevê a aplicação da prova objetiva para técnicos administrativos no dia 16 de outubro. Para professores, a prova dissertativa será no dia 16, além de avaliação de desempenho didático e de títulos nos dias 19 e 21 de novembro, respectivamente.