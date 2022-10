Usou os números que a falecida mãe jogava na loteria, ganhou e realizou o sonho que ela tinha antes de morrer

Uma mulher revelou qual o passo a passo adotado para conseguir tirar a sorte grande na loteria e o método impressionou muita gente.

Segundo Kelly Firth, de 44 anos, a mãe dela, Carol, jogava fielmente todas as semanas em jogos de loteria, então, a ideia dela foi começar a apostar com as mesmas sequências.

Organizando a antiga casa alugada por Carol, a filha encontrou alguns bilhetes com os números que a idosa acreditava serem especiais.

Depois da ocasião, Kelly comprou novos bilhetes da sorte e apostou. Para a decepção, a sequência não foi contemplada no primeiro sorteio. Chateada, ela rasgou os papéis.

Porém, no final de semana posterior, houve um novo sorteio e três dos números escolhidos por Kelly foram os agraciados. A decisão dela foi vasculhar as lixeiras para encontrar os restos dos tickets.

Dito e feito! Ela conseguiu juntar tudo e receber o prêmio de US$ 1.800 (aproximadamente R$ 9400, na cotação atual).

“Ainda não consigo acreditar que ganhei com os números da mamãe. Minha filha e eu íamos à loja toda semana para comprar seus bilhetes de loteria. Eu não podia acreditar que ganhei enquanto a mamãe nunca ganhou”, disse.

“Eu sabia que ela ainda estava cuidando de mim quando os números apareceram. Ainda estou em choque e sempre estarei. Foi um sinal da mãe e eu ainda não consigo acreditar”, desabafou a sortuda.

Para concluir o sonho de Carla, a filha Kelly utilizou a bolada para realizar uma viagem que a mãe sempre havia sonhado, enquanto estava viva.