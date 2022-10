Curso em Anápolis vai ensinar o que empresários precisam fazer para vender serviços para o governo

Muita gente não sabe, mas uma licitação nada mais é que um processo pelo qual Administrações Públicas precisam recorrer para contratar obras, serviços, compras ou alienações.

Publicada em 2021, a Nova Lei de Licitações introduziu novas perspectivas nas contratações públicas, porque tornou-se primordial que as empresas licitantes busquem constantemente por aperfeiçoamento e aprendizado.

Essa Nova Lei se tornará a única em vigor a partir de abril de 2023 e, por isso, é importante que os empresários que desejam concorrer às licitações estejam bem instruídos.

A capacitação tem objetivo exatamente de transmitir conhecimento às empresas sobre as inovações trazidas pela Nova Lei, com uma abordagem prática e dinâmica para ser utilizada no dia a dia.

Pensando nisso, a A2 Soluções e o Movimento Licitação É Legal vão promover, entre os dias 24 e 26 de outubro, o curso Nova Lei de Licitações: Como preparar sua empresa para vender para o governo.

O evento vai acontecer no Radisson Hotel, no Bairro Jundiaí, região Central de Anápolis, das 18h30 às 22h, e as aulas serão ministradas pelo professor Ednilson Alves.

As entradas, que são limitadas, estão sendo vendidas pelo site da Sympla e podem ser parceladas em até 12 vezes nos cartões de crédito.

Podem participar todos os empresários que buscam mais conhecimento para participar de processos licitatórios.

Mais informações sobre o curso podem ser obtidas através do Instagram @licitacacaoelegal.