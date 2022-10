Cantora descobre que foi contratada para o casamento do ex e se vinga do melhor jeito possível

Viralizou nas redes sociais o vídeo de uma cantora que foi contratada, juntamente da banda, para tocar no casamento do ex, que havia a traído justamente com a atual noiva.

Animada com a oportunidade de jogar toda a verdade à tona, ela criou uma boa estratégia para pegar todos de surpresa, inclusive o noivo – que não sabia de nada, nem mesmo da presença dela na equipe.

Durante a clássica valsa dos noivos, a mulher virou de costas para todos os presentes e começou cantando uma música lenta, para que começassem a dançar.

Como é possível ver no vídeo, ela está vestindo um longo vestido preto e, de repente, troca o repertório e passa a cantar uma outra música, bastante diferente do tema.

Neste momento, é visível os rostos espantados, principalmente o do noivo. A gravação é encerrada, porém ela utilizou bem o silêncio para contar tudo que o traidor havia aprontado com ela e com a atual esposa dele.

Não parou por aí

Em um segundo vídeo publicado no TikTok, ela termina a música, que diz sobre traição, e joga um copo de água no rosto do ex.

As expressões de susto, confusão e choque são nítidas nos rostos de todos os presentes. O noivo tentou se aproximar, mas ela saiu do salão e deixou o restante da banda lá.

Nos comentários, inúmeros internautas aplaudiram a vingança fria e calculista da vítima das traições e comentaram “ainda fez pouco, deveria ter dito mais!”.

Veja