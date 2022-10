Evento da Enel em Anápolis terá troca de lâmpadas e sorteio de brindes

A Enel distribuição vai realizar em Anápolis uma palestra com dicas de consumo consciente com troca de lâmpadas e sorteios de brindes. A ação acontece neste sábado (08), no Parque dos Pireneus, das 9h às 12h.

No evento, haverá instruções sobre a utilização correta dos aparelhos domésticos, sem gastos desnecessários, o que promove uma maior economia na conta de luz.

A empresa irá utilizar uma maquete que simula o consumo dentro de uma casa. A iniciativa também aborda educação financeira, reaproveitamento de alimentos e reciclagem.

Na ação, também será possível trocar lâmpadas incandescentes ou fluorescentes (exceto modelos tubulares), que têm alto consumo de energia, por outras de LED.

Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para serem trocadas. Será permitida a troca de até quatro lâmpadas por unidade consumidora.