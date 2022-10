6 segredos que os homens que traem tentam esconder e nem toda mulher descobre

É muito ruim pensar que existem muitos homens que traem as namoradas ou esposas, isso porque, na grande maioria das vezes, essas puladas de cerca inflam o ego deles e os deixam mais tóxicos nos relacionamentos.

Mas para aqueles que se acham espertinhos demais e que seus segredinhos ficam por debaixo dos panos, melhor ficar de olho.

6 segredos que os homens que traem tentam esconder

1. Ter sempre uma desculpa na manga

É claro que um bom traidor vai ter um repertório extenso de desculpas para usar na hora de mascarar suas puladas de cerca.

Nessas horas vale falar que pegou engarrafamento, que o pneu furou, que o celular ficou sem bateria e assim por diante.

Esse é um grande segredo que não fica tão guardado assim.

2. Esconder o celular

Quando eles voltam muito as atenções para as redes sociais e não deixam você tocar no celular, é porque tem alguma coisa aí.

É por isso que eles tentam ao máximo deixar o aparelho longe do seu campo de visão.

3. Se vitimizar

Uma atitude muito comum no dia a dia dos infiéis é a manipulação, em que ele acusa você de ser a traidora da relação.

Essa tática é usada para mascarar a suas mentiras e farsas para chamar a atenção para o outro lado, mas é claro que a mulherada já espera esse tipo de atitude deles.

4. Ficar ciumento

Outro segredo deles é o ciúme possessivo e doentio, que também é mais um método para chamar a atenção para outra coisa e esconder suas traições.

Assim, demonstrando uma preocupação exagerada sobre a namorada, acaba a manipulando para não notarem as puladas de cerca.

No entanto, muitas já sabem bem que vão agir assim.

5. Desaparecer sem dar claras explicações

Aqui está um grande segredo deles: desaparecer sem dar explicações! Afinal, só assim conseguirão dar suas escapadas.

Mas é óbvio que elas já sabem bem disso.

6. Se distanciar

Por fim, todo infiel não vai te priorizar, tampouco cultivar o relacionamento. Normalmente, nesses casos a honestidade, respeito e fidelidade vão se diluindo no amor e se perdendo.

Para completar, se ele estiver de olho em outro alguém, com toda certeza vai começar a te deixar de lado e evitar programas ao seu lado.

Esse é um método para tentar afrouxar a relação para assim trair, mas já é uma tática tão velha que fica na cara a situação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!