Homem morto atropelado na BR-060 era caminhoneiro e possível família já fez contato

Ainda está no Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis o corpo do caminhoneiro morto atropelado na noite de sexta-feira (07), na BR-060, na altura do Posto Presidente.

O Portal 6 apurou que uma família do Paraná entrou em contato com a Polícia Científica neste sábado (08) para tentar ajudar na identificação.

O profissional teria 46 anos e foi atingido após sair do veículo, que estava parado no acostamento.

O Corpo de Bombeiros chegou a reanimá-lo e o encaminhou ao Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HEANA), mas ele teve uma parada cardiorrespiratória e morreu antes mesmo de chegar na unidade de saúde.

A exata causa do atropelamento ainda deverá ser esclarecida pela Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis.