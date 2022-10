Com tantas regrinhas na língua portuguesa, muitos brasileiros acabam se confundido na hora de escrever algumas palavras e cometem pequenos erros.

Existem até mesmo aquelas que acabam nos pregando uma peça bem quando queremos dizê-las e a pronúncia sai tão confusa que arranca risadas de todos ao redor, até mesmo de quem as falou.

A verdade é que atire a primeira pedra quem nunca jogou algumas palavras no Google para conferir qual a gramática correta para não correr riscos.

Por isso, confira a lista que separamos com as que mais causam erros entres os brasileiros para que você não erre mais.

6 palavras que a maioria das pessoas falam e escrevem errado sem perceber

1. Beneficente

Um erro gramatical bastante frequente entre os brasileiros é confundir e utilizar beneficiente ao invés do correto beneficente.

Quer uma dica? Caso esqueça a pronúncia ou escrita correta da palavra, troque por exemplo por solidário, ou filantrópico. Ambas possuem o mesmo significado.

2. Companhia

Mesmo contando com mais de uma forma de ser interpretada, o correto é sempre companhia, não existindo a palavra compania.

Desse modo, tanto se você for utilizar para se referir ao ato de acompanhar uma outra pessoa, como se você quiser se referir à uma empresa, o certo segue sendo companhia.

3. Reivindicar

Muitas vezes, na pressa, essa palavra é escrita de forma errônea sem mesmo que a pessoa perceba que cometeu um erro.

Afinal, reivindicar se assemelha bastante com reinvindicar.

4. Meteorologia

Outro erro frequente é confundir meteorologia com metereologia.

Então fique atento e evite errar na próxima vez que for falar do tempo com alguém na fila do supermercado ou em qualquer outra situação.

5. Milionário

Por mais que milhões tenha o “lh”, a escrita correta é milionário, e não milhonário como muitos costumam confundir.

Agora, quando você ganhar aquela bolada na loteria já sabe como descrever corretamente que ficou.

6. Empecilho

Por últimos temos aquele clássico empecilho, frequentemente confundido e escrito e pronunciado como impecilho.

Está com alguma dificuldade? Então agora você já sabe a forma certa de se expressar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!