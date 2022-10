Carro pega fogo às margens da BR-060, na altura do Posto Presidente, em Anápolis

O Corpo de Bombeiros teve de se deslocar às pressas na tarde deste domingo (09), após um Peugeot 208 pegar fogo no acostamento da BR-060, na altura do Posto Presidente.

A causa do incêndio ainda é desconhecida, mas as chamas foram suficientes para dificultar a passagem de outros veículos no trecho.

Havia também o risco de explosão no local. Para controlar o fogo, foi necessário o uso de 800 litros de água.

O incêndio foi totalmente controlado e o carro deixado aos cuidados do proprietário.