Discordância termina em mega barraco em posto de combustível de Anápolis

O que era para ser um abastecimento tranquilo em um posto de combustível no Andracel Center, em Anápolis, acabou virando um mega barraco.

O Portal 6 apurou que o condutor fez um Pix de R$ 180, mas só coube R$ 122 no tanque do carro que ele dirigia.

Para não ter prejuízo, o motorista queria que o restante fosse devolvido em dinheiro em espécie, mas o posto ofereceu um vale no valor que havia sobrado.

Não concordando com a proposta, o condutor acabou quebrando a máquina de cartão, momento em que se formou uma grande confusão com a presença de populares.

O pivô da encrenca acabou fugindo do local, mas durante a fuga bateu na porta de um veículo que estava no local e foi perseguido pelo motorista que não quis ficar no prejuízo.

Ele foi alcançado na altura do Anápolis City. A Polícia Militar foi acionada e orientou as partes sobre as providências que deveriam ser tomadas.