O Governo Federal liberou que as famílias beneficiadas com o Auxílio Brasil possam também realizar empréstimos para conseguir pegar até R$ 2,5 mil.

Segundo o Ministério da Cidadania, a partir da próxima segunda-feira (10), a Caixa Econômica Federal e 11 outras instituições bancárias poderão fornecer crédito consignado para os beneficiários do programa social.

Os bancos também estarão liberados para fornecer esse estilo de empréstimo para pessoas com deficiência de baixa renda que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), assim como idosos com idade acima de 65 anos.

Quem tem Auxílio Brasil poderá pegar até R$ 2,5 mil; veja como

Os beneficiários do Auxílio Brasil que quiserem pegar a quantia receberão o valor do empréstimo pelo banco contratado na mesma conta em que recebe o benefício do Governo.

O valor da parcela do crédito consignado será descontado dos próprios R$ 600 do programa social. Por isso, o valor máximo liberado para contratação será o correspondente a 40% de R$ 400, valor para o qual voltará o benefício após dezembro.

Os brasileiros que contratarem a modalidade terão o prazo máximo de 24 meses para efetuarem o pagamento, contando com a cobrança de juros de até 3,5% ao mês, ou 51,11% ao ano.

Para os beneficiários do INSS e do BPC/Loas, o prazo para pagar será de 84 meses, com a taxa de juros de até 2,14% ao mês.

O Ministério da Cidadania sugere que antes de contratar o serviço, o responsável por cada família entre em contato com os bancos para se certificar de que escolherá a melhor proposta.

Instituição bancárias participantes:

Caixa Econômica Federal

Banco Agibank S/A

Banco Crefisa S/A

Banco Daycoval S/A

Banco Pan S/A

Banco Safra S/A

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento

Pintos S/A Créditos

QI Sociedade de Crédito Direto S/A

Valor Sociedade de Crédito Direto S/A

Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A

