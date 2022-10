Preço do litro do etanol sobe R$ 0,10 em Goiânia; veja como economizar

O preço do etanol comercializado em postos de Goiânia aumentou, em média, R$ 0,10 nos últimos dias. O levantamento comparou a diferença entre os valores praticados nesta segunda-feira (10) e os preços encontrados em 30 de setembro nos estabelecimentos mais baratos da capital.

No final do mês passado, segundo dados coletados pelo Portal 6 no aplicativo Economia Online (EON), o litro era vendido por R$ 2,89. Os motoristas abasteciam com este valor nos postos Rede Show e Xodó, localizados nos setores Leste Vila Nova e Sol Nascente respectivamente.

Passados dez dias, o app da Secretaria de Economia de Goiás mostra que o menor preço do produto em Goiânia subiu para R$ 2,99. O valor é praticado por cinco estabelecimentos: Auto Posto Pucci II (Bairro Ipiranga), Auto Posto Vera Cruz (Setor Fazendo Caveiras), Kurujão 45 (Chácaras Maringá), Posto Nova Geração (Setor Rodoviário) e Posto dos Romeiros (Fazenda São José).

Já o preço mais alto permanece o mesmo. Tanto em 30 de setembro quanto nesta segunda-feira, o litro do etanol é vendido no Posto Serra Dourada, no Setor Sul, por R$ 3,890. Também permanecem com valores iguais o Posto Alencar, com combustível a R$ 3,690, e Auto Posto Box, por R$ 3,650.

A diferença entre o litro mais barato e o mais caro chega a R$ 0,90 em Goiânia. Para ajudar o consumidor a economizar, o Portal 6 preparou uma lista com os dez estabelecimentos mais em conta da capital goiana. Confira:

Postos de combustíveis com o etanol mais barato de Goiânia:

– Auto Posto Pucci II – Avenida Castelo Branco, Bairro Ipiranga – R$ 2,990

– Auto Posto Vera Cruz – Rodovia GO-060, Fazenda Caveiras – R$ 2,990

– Kurujão 45 – Rodovia GO-060, Chácaras Maringá – R$ 2,990

– Posto Nova Geração – Avenida Dom Emanuel, Setor Rodoviário – R$ 2,990

– Posto dos Romeiros – Rodovia GO-060, Fazenda São José – R$ 2,990

– Posto ED – Avenida T-9, Jardim América – R$ 3,040

– Rede Show – Quinta Avenida, Setor Leste Vila Nova – R$ 3,040

– Kurujão 36 – Avenida dos Alpes, Jardim Europa – R$ 3,040

– Auto Posto – Avenida Couto Magalhães, Conjunto Vera Cruz – R$ 3,040

– T & T Auto Posto – Avenida Berlim, Jardim Europa – R$ 3,070