Estudante goiana tranca faculdade para ‘bancar’ show de Coldplay e sonho acaba em prejuízo

Até onde vai a admiração por um ídolo? Para alguns fãs, vale tudo para tentar ficar frente a frente com a celebridade adorada, inclusive, trancar a própria faculdade. O fato inusitado foi feito por uma estudante de Publicidade e Propaganda, de Goiânia, de 21 anos, que não quis se identificar.

Ao saber da turnê da banda Coldplay pelo Brasil, a jovem decidiu abandonar os estudos para custear a viagem até o Rio de Janeiro (RJ) – onde aconteceria o show no dia 12 de outubro.

Em entrevista ao Portal 6, ela conta que por não ter uma renda suficiente para bancar as mensalidades da faculdade e, ao mesmo tempo, ir ao evento, decidiu abrir mão de um dos dois.

“Eu comprei o ingresso em fevereiro e tive que passar ele no meu cartão. Como eu ganhava menos e pagava a minha faculdade, pensei em trancar o próximo semestre para conseguir pagar a viagem”, diz.

Decidida, a jovem parou com os estudos em julho deste ano para lidar com os custos do evento. No entanto, o que ela não esperava, era que a banda cancelasse a turnê no Brasil em decorrência de uma infecção pulmonar contraída pelo vocalista do grupo, Chris Martin.

Segundo a jovem, a notícia acabou deixando-a decepcionada, já que, para ela, o momento seria a realização de um sonho de infância.

“Fiquei meses na expectativa, comprei roupa, passagem, hospedagem, comprei tudo. Eu chorei tanto, porque eu desisti de muita coisa. Eu sei que fui ‘louca’, mas eu queria muito viver essa experiência”, desabafa.

Mesmo com a remarcação das novas datas – divulgadas nesta segunda-feira (10) – ela afirma que não tem certeza se conseguirá comparecer ao show, pois não conseguiu reembolsar o valor pago nas passagens e no hotel.

“Seria muito caro bancar duas viagens para o Rio de Janeiro e eu teria que ver se conseguiria juntar dinheiro novamente, mas eu acho pouco provável que consiga”, diz.