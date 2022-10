Homem não cumpre com promessa após ganhar mais de R$ 11 milhões na loteria e tem o casamento destruído

O que era para ser uma história de muita felicidade acabou tendo um final conturbado e repleto de discussões entre um homem e uma mulher que ganharam na loteria.

Denise Robertson e Maurice Thibeault eram casados há anos e mantinham o hábito de apostar em loterias frequentemente. O trato entre eles era que, se algum dos dois ganhasse, o prêmio seria dividido entre o casal.

O problema foi quando a sorte finalmente se virou para a dupla, que ganhou $ 3 milhões de dólares canadenses (cerca de R$ 11 milhões).

Pouquíssimo tempo após a confirmação do valor milionário em conta, Maurice simplesmente sumiu com o dinheiro e deixou a parceira sem nenhum centavo.

Segundo o homem, a aposta foi feita por ele e a bolada seria exclusivamente dele. Isso deixou Denise completamente revoltada e furiosa com o atual ex-parceiro.

A canadense recorreu a um advogado e entrou com uma ação judicial, solicitando metade do valor recebido. Para o azar do traidor, a Justiça reteve R$ 5,5 milhões, deixando-o apenas com metade.

Agora, terá de ser decidido se a outra metade caberá à Denise, ou se de fato o dinheiro é inteiramente do vencedor. Caso ele seja o único agraciado, os R$ 5,5 milhões serão devolvidos à conta dele.