Parque em Anápolis terá programação gratuita para as crianças nesta quarta-feira (12)

O Parque da Matinha estará aberto com programações especiais para as crianças nesta quarta-feira (12), data em que se comemora o dia dos pequenos. O centro ambiental fica localizado no bairro Maracanã, região Norte de Anápolis.

A Prefeitura Municipal, informou que as atividades oferecidas serão diversas. Na data, os portões vão ser abertos às 9h e fechados às 17h.

O evento será realizado por várias organizações da sociedade, com o apoio da administração da cidade. As atrações incluem skate, escalada, basquete, slackline, grafite, batalha de rimas e pula-pula.

As crianças e adolescentes que participam das aulas de Iniciação Esportiva, da Diretoria de Esportes, também estão comemorando a data.

Os núcleos do Centro, Alvorada, Buritis, Polocentro, Lapa e Adriana Parque vão receber os alunos com brinquedos infláveis, jogos e lanches para alegrar o dia.