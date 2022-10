Prefeitura toma atitude após ser criada vaga de estacionamento reservada para “corno”

Cansado de ver carros parados em frente a garagem de casa, um morador de Garça, cidade no interior de São Paulo, tomou uma atitude bastante curiosa.

Para tentar diminuir os problemas com os veículos de terceiros, ele fez um letreiro na entrada da residência com os seguintes dizeres: “vaga p/ corno”.

O protesto inusitado foi parar nas redes sociais e rapidamente viralizou. A repercussão foi tamanha que a prefeitura do município teve que tomar uma atitude após a criação do “carinhoso” espaço na via.

A Administração Municipal orientou o morador a retirar a pintura, pois ela não atende as especificações legais de sinalização de trânsito.

Segundo a prefeitura, o homem não contestou o pedido e disse que providenciará a remoção do letreiro nos próximos dias.