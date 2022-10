Presa mulher suspeita de mandar matar o “Capetão” em Goiânia; PC divulga o motivo

Hellen Cristina Borges Maciel foi presa suspeita de mandar matar um integrante perigoso de uma facção de drogas de Trindade. A vítima chama Wdson Alexandre Rodrigo de Lima, mais conhecido como ‘Capetão’ e foi morto por disparo de armas de fogo, no Setor Leste Universitário, em Goiânia, no dia 03 de setembro deste ano.

Segundo a Polícia Civil, dois dias antes da morte de ‘Capetão’, ele e a vítima tiveram uma desavença em uma distribuidora de bebidas quando o homem agrediu a mulher violentamente. Detalhe, ele não sabia que Hellen era de uma facção criminosa e, ainda, casada com um homem que se destaca na hierarquia do crime.

Sendo assim, logo após as agressões, Wudson foi instruído a se apresentar na Rua Uberaba, no Setor Leste Universitário, para que lhe fosse aplicado uma disciplina.

Assim, Wdson se apresentou no local determinado pela facção, a fim de ser punido por seu ato. Porém, em vez de ser agredido, conforme o combinado, foi surpreendido por um homem que o executou com disparos de arma de fogo.

A investigada já responde por crime de tentativa de homicídio, fato ocorrido na cidade de Trindade, em 2019, que possui ligação com guerra por pontos de venda de drogas.

As investigações estão avançadas com relação ao executor do delito e seguem até a completa elucidação do crime