Região em Goiás pode registrar chuva no feriado desta quarta-feira (12)

Temperaturas altas e baixa probabilidade de chuvas. Esta é a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) para o feriado desta quarta-feira (12), Dia das Crianças e de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Uma massa de ar seco afetará todas as regiões do estado, favorecendo o tempo estável e aberto nos municípios goianos. “O fenômeno vai reduzindo o desenvolvimento de nuvens de chuva e, consequentemente, a possibilidade de formação de áreas de instabilidade”, explica o gerente do Cimehgo, André Amorim.

As temperaturas devem ficar elevadas e a tendência é que a umidade relativa do ar entre em declínio no período da tarde. A região Oeste, onde estão cidades como Montes Claros de Goiás, Novo Brasil e Turvânia, é a única em que pode chover. Nestas cidades haverá variação de nebulosidade, sol e precipitações em áreas isoladas.

Já para a capital, a previsão é de sol, com mínima de 19ºC e máxima de 33ºC. Em Anápolis, o tempo também fica ensolarado com temperatura variando entre 18ºC e 29ºC. Em ambas as cidades a umidade relativa do ar gira em torno de 30% a 85%.

Segundo André Amorim, as chuvas só devem retornar no próximo dia 20. “Ainda temos que aguardar para ver como o cenário vai se desenhar nesta semana, mas, por enquanto, a expectativa de precipitações mais frequentes e menos isoladas somente para esta data”, aponta o meteorologista.