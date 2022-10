Rodovia que corta a Chapada dos Veadeiros será federalizada e deve contribuir com o agro

A GO-118, que corta a região da Chapada dos Veadeiros, será federalizada. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (11), após reunião entre o governador Ronaldo Caiado o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

Segundo Caiado, a logística vai beneficiar, sobretudo, o setor agropecuário. “No Nordeste goiano, vamos abrir uma área produtiva de mais de 2 milhões de hectares de terras e, no Vale do Araguaia, serão 600 mil hectares de terra”, disse.

No caso da GO-118, a União deu sinal verde para a federalização da via, que passa a ser denominada unicamente como BR-010.

Caiado e Sampaio também anunciaram que, até o fim de 2022, serão entregues os contornos urbanos em Jataí, no Sudoeste, e Aragarças, no limite do estado com Mato Grosso.

Das intervenções anunciadas, já estão andamento as obras do contorno da BR-060, em Jataí, que será entregue em dezembro, e da BR-070, em Aragarças, previsto para ser entregue este mês.

Na BR-080, em São Miguel do Araguaia, a construção de uma ponte sobre o Rio Araguaia, no distrito de Luiz Alves, está com 60% de execução.