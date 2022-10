Sargento da PM morre após levar choque elétrico em Goiânia

O sargento da Polícia Militar (PM) Adriano Raimundo dos Santos, de 49 anos, morreu nesta terça-feira (11) após cair do telhado de uma residência em Goiânia. Antes da queda, de aproximadamente quatro metros, o oficial teria levado um choque elétrico.

O Portal 6 apurou que o caso aconteceu no setor Morada do Sol, região Noroeste da capital. O Corpo dos Bombeiros foi acionado para a ocorrência e prestou os primeiros socorros no local.

O sargento do 13º Batalhão foi encaminhado para atendimento no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL). Ele apresentava grave sangramento nariz e boca, além de escoriações e queimaduras.

A vítima chegou inconsciente na unidade e não resistiu às tentativas de reanimação.