UniEVANGÉLICA abre inscrições para Pós-Graduação em Direito Ambiental e Direito Agrário

Reconhecida pela sua excelência no ensino, a Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, está com as inscrições abertas para sua Pós-Graduação em Direito Ambiental e Direito Agrário.

As áreas, consideradas de suma importância devido às diversas alterações na legislação e relevância dos temas, são campos do conhecimento entre os que mais crescem no Brasil. Na UniEVANGÉLICA, o ensino conta com a expertise de professores altamente qualificados e ainda a capacitação para atuar em um mercado que cresce exponencialmente no país.

Direcionado a profissionais graduados em Direito, Engenharia Ambiental, Biologia, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, que atuam ou desejam atuar dentro de organizações ou prestando consultoria estratégica na área, a Pós-Graduação é dividida em 18 módulos, entre os quais: Constituição e Meio Ambiente, Direito Penal Ambiental, Contratos Agrários e Títulos de Crédito Rural.

O curso é ofertado 100% on-line, ao vivo, com 432 horas totais. As aulas são quinzenais, aos sábados e as atividades práticas são realizadas dentro do Ambiente Virtual de Aprendizagem da UniEVANGÉLICA.

O curso é coordenado por Sara Romero Benfica, mestre em Ciências Ambientais pela UniEVANGÉLICA, doutoranda em Recursos Naturais pela Universidade Estadual de Goiás (UEG); diretora de Comunicação no Instituto de Direito Ambiental – IDAM; presidente da Comissão de Direito Ambiental (Anápolis / Goiás) e professora em vários projetos de pós-graduações em Direito Ambiental, como: CERS, Verbo Jurídico, Legale e ABRADA.

Para se inscrever na Pós-Graduação em Direito Ambiental e Direito Agrário da UniEVANGÉLICA, basta acessar https://inscricaounievangelica.crmeducacional.com/Login/102.

Para outras informações sobre o curso, clique: https://www4.unievangelica.edu.br/especializacao-mba/direito-ambiental-e-direito-agrario-ii