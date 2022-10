Mais de 77 mil goianos ainda não solicitaram desconto de 50% em conta de água

Mais de 77 mil moradores estão aptos a receber desconto de 50% na conta de água em Goiás. Os possíveis beneficiários, no entanto, ainda não procuraram a Saneago para solicitar a redução.

Para se inscrever, é preciso ter cadastro ativo no Cadastro Único (CadÚnico), do Governo Federal, na faixa de extrema pobreza, isto é, ter renda mensal por pessoa de até R$ 105. Além disso, a titularidade na conta de água precisa estar ativa, tanto em caso de aluguel quanto de propriedade.

O cliente que se enquadrar nestes critérios deve entrar em contato com a Central de Relacionamento da Saneago, por meio do número 0800 645 0115. Também é possível buscar atendimento presencial em uma das unidades da companhia nos Vapt Vupts, mediante agendamento prévio.

Se a conta já estiver em nome do beneficiário – que é o caso do referido número de goianos elegíveis – bastam os documentos pessoais. Caso contrário, ainda é possível se cadastrar, mas será necessário efetuar a alteração da titularidade, apresentando também documento que comprove posse ou vínculo com o imóvel.

O benefício é voltado, exclusivamente, para a categoria Residencial e garante subsídio de 50% nas faturas da Saneago. O desconto, limitado ao consumo mensal de até 20 m³, incide sobre os valores da tarifa de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto e sobre a tarifa básica (Custo Mínimo Fixo).

Ao Portal 6, a companhia informa que atualmente o subsídio atende 40 mil economias cadastradas nos programas Tarifa Social e Água Social. A Saneago tem a meta de ampliar ainda mais este número, chegando a pelo menos 128 mil famílias beneficiadas.