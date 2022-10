Médica anapolina tem o apartamento furtado e prejuízo passa de R$ 3 milhões

A médica anapolina Ludhmila Hajjar teve o apartamento arrombado em São Paulo e vários itens de luxo furtados. O prejuízo, segundo apuração do SBT News, é de pelo menos R$ 3 milhões.

O suspeito é um adolescente de 15 anos, flagrado pela câmera de segurança do condomínio em que a cardiologista vive, localizado no bairro dos Jardins, zona Oeste da capital paulista. Nas imagens, o jovem se passa por um morador e entra no local de máscara.

Após um funcionário abrir o portão para ele, o adolescente segue até o apartamento de Ludhmila pelo elevador de serviço. O imóvel estava vazio, uma vez que a médica estava viajando.

Antes de invadir a residência de Ludhmila, o suspeito bate na porta do vizinho e verifica se há a presença de algum morador. Ele repete o mesmo procedimento no apartamento da cardiologia e, depois de confirmar que não havia ninguém, arromba a porta na sequência.

O jovem deixou o local uma hora depois levando uma mochila, que também foi furtada, R$ 70 mil em dinheiro, 14 relógios de luxo com os certificados e dezenas de joias. De acordo com o SBT, dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), que são amigos e pacientes da médica, pediram à cúpula da Polícia Civil Paulista o máximo de empenho no caso.

Ludhmila Hajjar foi cogitada para assumir o cargo de ministra da Saúde no lugar do general Eduardo Pazzuelo, no ano passado. A cardiologista recusou convite do presidente Jair Bolsonaro (PL) por não concordar com pautas defendidas por ele na condução da Saúde durante a pandemia.