Policial civil que teria sido morto pelo filho é velado em Anápolis

O corpo do policial civil Aurelino Correa, que morreu nesta terça-feira (11), aos 55 anos, está sendo velado no Centro de Anápolis.

Dezenas de colegas da corporação passam pelo memorial para prestar a última homenagem. Membros da família de Aurelino também estão presentes.

O agente foi encontrado morto às margens da BR-060, próximo à Ambev, com marcas de tiro no corpo. O filho dele, de 15 anos, foi apreendido como principal suspeito do crime. O adolescente teria usado a arma do pai para matá-lo.

Aurelino era lotado na Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai). Os colegas que vão ao velório usam uniformes da Polícia Civil como forma de homenagem.

Depois da cerimônia, o corpo sairá em uma viatura, num cortejo. O policial civil será sepultado no distrito de Interlândia, à noite, com salva de tiros.