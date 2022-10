Filho é apreendido suspeito de matar o pai policial civil em Anápolis

O filho do policial civil Aurelino Correa, de 55 anos, foi apreendido suspeito de ter matado o próprio pai. O corpo do agente foi encontrado pela manhã, próximo à Ambev, em Anápolis.

O garoto tem 15 anos de idade. A apreensão foi confirmada pela Polícia Civil, que ainda investiga o caso.

A corporação informou que não dará entrevista coletiva sobre o crime. As circunstâncias da prisão não foram divulgadas pela Polícia Civil.

O corpo do agente foi encontrado com perfurações causadas por disparos de arma de fogo. A polícia apreendeu uma pistola .40, que teria sido usada no parricídio.